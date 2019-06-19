В Донецке прогремел мощный взрыв: бывший военный разведчик назвал причину

В Донецке "самоликвидировалась" вражеская САУ, сообщил бывший военный разведчик / Facebook/Александр Савин

В Сети появилась информация, что в среду утром, 19 июня, в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке прогремел мощный взрыв.

В Донецке "самоликвидировалась" самоходная артустановка, из которой противник стрелял по Марьинке, рассказал бывший военный разведчик, сотрудник фонда Вернись живым Андрей Рымарук Обозревателю.

По словам собеседника, уничтожена одна из трех 152-мм САУ, стрелявших по городу.

"Помните, недавно российские оккупационные войска обстреливали населенный пункт Марьинка, где пострадали местные жители? Взрыв в Донецке — это самоликвидированная батарея САУ…", — заявил активист.

Блогер Necro Mancer в Twitter опубликовал видео из запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте, на котором слышен мощный взрыв в Донецке.

Напомним, 8 марта в Кировском районе Донецка в 9-этажном доме произошел взрыв, пострадал мужчина. В "МЧС ДНР" утверждали, что взрыв прогремел в квартире, расположенной на втором этаже дома.