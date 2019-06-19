В Донецке прогремел мощный взрыв: бывший военный разведчик назвал причину

В Донецке уничтожена самоходная артустановка, из которой враг стрелял по другому городу, сообщил активист.
В Сети появилась информация, что в среду утром, 19 июня, в подконтрольном боевикам "ДНР" Донецке прогремел мощный взрыв.
В Донецке "самоликвидировалась" самоходная артустановка, из которой противник стрелял по Марьинке, рассказал бывший военный разведчик, сотрудник фонда Вернись живым Андрей Рымарук Обозревателю.
По словам собеседника, уничтожена одна из трех 152-мм САУ, стрелявших по городу.
"Помните, недавно российские оккупационные войска обстреливали населенный пункт Марьинка, где пострадали местные жители? Взрыв в Донецке — это самоликвидированная батарея САУ…", — заявил активист.
Блогер Necro Mancer в Twitter опубликовал видео из запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте, на котором слышен мощный взрыв в Донецке.
#Донецк, раннее утро 19/06/19, Петровский исполком https://t.co/FNuDKrE5Zypic.twitter.com/rZ8G2LiJMW— Necro Mancer (@666_mancer) June 19, 2019
Напомним, 8 марта в Кировском районе Донецка в 9-этажном доме произошел взрыв, пострадал мужчина. В "МЧС ДНР" утверждали, что взрыв прогремел в квартире, расположенной на втором этаже дома.