В Донецке прогремел серьезный взрыв: "спасатели ДНР" назвали причину

В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавший / beztabu.net

В пятницу, 8 марта, в Кировском районе захваченного боевиками Донецка в 9-этажном доме произошел взрыв, пострадал мужчина.

Взрыв в Донецке прогремел в квартире, расположенной на втором этаже 9-этажки, сообщили в "МЧС" самопровозглашенной "ДНР".

По данным псевдоведомства, в квартире взорвался бытовой газ, было выбито окно и двери, также повреждено покрытие полотка и мебель.

"…пострадал мужчина, 1974 г.р., госпитализирован в городскую больницу", — отметили в "МЧС" квазигосударства.

В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавший / rusvesna.su

Напомним, 18 февраля стало известно, что в центре Донецка недалеко от резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина произошло три взрыва, никто не погиб.

В "МВД ДНР" сообщили, что два взрыва случились возле гостиницы, где живут представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Позже "представитель силовых структур ДНР" утверждал, что на центр Донецка "украинские беспилотники" сбросили три маломощных безоболочных снаряда.