В Сети сообщили о взрыве в Донецке и назвали жертву

В Донецке прогремел взрыв, погиб мужчина, сообщили в соцсети / facebook.com/ГУ Нацполіції в Київській області

В Буденновском районе захваченного боевиками Донецка произошел взрыв в многоэтажном доме.

Взрыв в Донецке прогремел на 5 этаже многоэтажки, говорится на странице группы "Инцидент Донецк" в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".

Пользовательница соцсети Татьяна Доронина утверждает, что в результате взрыва погиб ее зять.

"Донецк. Взрыв в многоэтажке в Буденновском р/н (около березки)... предположительно — взрыв гранаты. "МЧС" на месте, о погибших пока неизвестно", — говорится в сообщении, опубликованном в группе.

Ранее стало известно, что 1 января в Пролетарском районе Донецка неизвестные подорвали железнодорожный мост через объездную автомобильную дорогу Славянск —Донецк — Мариуполь.