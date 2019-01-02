В "ДНР" пожаловались на подрыв неизвестными моста: опубликованы фото и видео

В Донецке неизвестные подорвали железнодорожный мост, утверждают в "МЧС ДНР" / dnmchs.ru

Во вторник, 1 января, в Пролетарском районе захваченного боевиками Донецка неизвестные подорвали железнодорожный мост через объездную автомобильную дорогу Славянск —Донецк — Мариуполь.

Инцидент произошел на перегоне Чумаково — Ларино, была подорвана железобетонная опора моста, говорится на сайте так называемого "МЧС ДНР".

В псевдоведомстве утверждают, что в Донецке в результате подрыва железнодорожного моста никто не погиб и не пострадал.

"С 15:02 01.01.2019 движение железнодорожного транспорта по... перегону было остановлено. С 16:33 01.01.2019 движение автомобильного транспорта по объездной автомобильной дороге по аварийному участку остановлено", — сообщили в министерстве боевиков.

Пособники боевиков отчитались, что проводили аварийные работы и завершили их в среду, 2 января, в 06:30. "Для предотвращения возможного обрушения моста осуществлена… установка… железобетонной опоры, 8-ми фундаментных блоков, в межопорное пространство уложено 106 шпал", — добавили в "МЧС".

Напомним, 31 августа в Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Стало известно, что тогдашний главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

В начале сентября так называемый "Народный совет ДНР" избрал и.о. главы "республики" уже бывшего своего председателя Дениса Пушилина. Позже — 11 ноября — в "ДНР" прошли "выборы", и Пушилин был "избран" новым главой псевдореспублики.