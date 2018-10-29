В Киеве произошел взрыв на улице Ивана Кудри

Киевская полиция заявляет, что замкнуло кабель / twitter.com/auto_kiev

В Печерском районе Киева на улице Ивана Кудри произошел мощный взрыв.

Причиной взрыв могло стать замыкание электрокабеля, сообщили в Нацполиции Киева, передает УНН.

"Там что-то возникло с электрокабелем - произошел какой-то хлопок. Все необходимые службы пока находятся на месте происшествия. Туда выехала полиция так было обращение, но ничего криминального нет ", - сообщили в полиции.

Читайте такжеВзрывы на складах боеприпасов под Ичней: появились новые данные о ситуации на арсеналеПри этом, как пишут в социальных сетях, на место взрыва прибыли 3 автомобиля скорой помощи, 2 пожарных машины и 12 машин полиции.

Напомним, вечером 19 октября стало известно, что на российском заводе "Авангард" по производству пиротехники в деревне Малые Колпаны Ленинградской области произошел мощный взрыв. В результате взрыва здание предприятия частично разрушилось, образовался завал. Погибло четыре человека.