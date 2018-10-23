Очевидцы слышали взрывы: на стадионе "Черноморец" в Одессе вспыхнул пожар

Во вторник вечером, 23 октября, в Одессе возник пожар на стадионе "Черноморец", на месте происшествия находится около семи пожарных расчетов.

По данным спасателей, пожар случился в одном из помещений бизнес-центра. Очевидцы слышали взрывы.

По некоторым данным, источник возгорания находится в офисе "Цитрус Прокат", а взрываться могли аккумуляторы от различных устройств.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Киевом при пожаре погибли двое мужчин и ребенок.

Кроме того, в Киеве сгорело помещение нового телеканала Мураева.