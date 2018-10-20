Мощный взрыв на заводе в России: названо число жертв

В России взрыв на заводе "Авангард" унес четыре жизни / 47.mchs.gov.ru

Возле российского города Гатчина Ленинградской области Российской Федерации в результате взрыва на территории завода "Авангард" по производству пиротехники погибли четыре человека.

На месте взрыва на заводе по состоянию на 07:00 субботы, 20 октября, разобрано более 80% завалов, пишет ТАСС со ссылкой на данные Главного управления МСЧ по региону.

"В настоящий момент известно об 11 пострадавших, четверо из которых погибли. Два человека остаются в больнице", — отметили в ведомстве.

Напомним, вечером 19 октября стало известно, что на российском заводе "Авангард" по производству пиротехники в деревне Малые Колпаны Ленинградской области произошел мощный взрыв. В результате взрыва здание предприятия частично разрушилось, образовался завал.