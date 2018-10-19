В России под Санкт-Петербургом взорвался завод пиротехники

На российском заводе "Авангард" по производству пиротехники в деревне Малые Колпаны в Ленинградской области произошел мощный взрыв.

Здание завода частично разрушилось, после взрыва образовался завал, под которым могут находиться четыре человека. Еще одного извлекли из-под завала, имеется как минимум один погибший. В МЧС отметили, что возгорания не произошло, сообщает "Медуза".

Происшествие носит технологический характер; пока точно неизвестно, что именно взорвалось, но предполагают, что взлетел на воздух пиротехнический цех либо магазин пиротехники на территории завода.

Ранее сообщалось, что 9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей.

В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Через несколько дней — 13 октября, в ГСЧС сообщили, что на складе взрывы прекратились.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на арсенале — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы устроила российская диверсионная группа.