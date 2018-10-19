В России под Санкт-Петербургом взорвался завод пиротехники

19 октября 2018, 17:58

Минимум один человек погиб, еще четверо под завалами.

  • В Петербурге взорвался пиротехнический завод "Авангард" Социальные сети
  • В Петербурге взорвался пиротехнический завод "Авангард" Социальные сети
  • В Петербурге взорвался пиротехнический завод "Авангард" Социальные сети
  • В Петербурге взорвался пиротехнический завод "Авангард" Социальные сети
  • В Петербурге взорвался пиротехнический завод "Авангард" Социальные сети
  • В Петербурге взорвался пиротехнический завод "Авангард" Социальные сети
  • В Петербурге взорвался пиротехнический завод "Авангард" Социальные сети
  • В Петербурге взорвался пиротехнический завод "Авангард" Социальные сети
На российском заводе "Авангард" по производству пиротехники в деревне Малые Колпаны в Ленинградской области произошел мощный взрыв.

Здание завода частично разрушилось, после взрыва образовался завал, под которым могут находиться четыре человека. Еще одного извлекли из-под завала, имеется как минимум один погибший. В МЧС отметили, что возгорания не произошло, сообщает "Медуза".

Происшествие носит технологический характер; пока точно неизвестно, что именно взорвалось, но предполагают, что взлетел на воздух пиротехнический цех либо магазин пиротехники на территории завода.

Ранее сообщалось, что 9 октября возле поселка Дружба на Черниговщине произошел взрыв на технической территории 6 военного арсенала, были эвакуированы тысячи людей.

В радиусе 30 километров от места происшествия закрыли воздушное пространство, приостановливалось движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Через несколько дней — 13 октября, в ГСЧС сообщили, что на складе взрывы прекратились.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж назвал "Главреду" три основные версии взрывов на арсенале — халатность, поджег для сокрытия разворовывания боеприпасов, теракт или диверсия, совершенная силовиками РФ. Позже первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сказал, что взрывы устроила российская диверсионная группа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Санкт-Петербург взрыв завод пиротехника Авангард
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:49
Кадыров пригрозил ингушам, которые митингуют против новой границы республики
18:19
Перед выходными Киев парализован пробками - карта заторов Фото
17:58
В России под Санкт-Петербургом взорвался завод пиротехники Фото Видео
17:57
Опасная эпидемия: врач рассказал, когда в Украину придет новый вирус гриппа Видео
17:40
"Любовь между ними есть до сих пор": подруга мужа Ани Лорак рассказала об отношениях пары Видео
17:39
В следующем году минимальная зарплата полицейских будет 9200 гривен - Яценюк
17:27
За неделю до трагедии в Керчи оккупанты обучали детей в "Артеке" стрелять Фото
17:16
"Мыльте, граждане, веревки": Шнуров отреагировал на заявление Путина о ядерной войне Видео
17:12
В Украине цены на газ для населения поднимут с 1 ноября Видео
17:09
Телеканал кума Путина раскритиковали за "вылизывание" Петра Порошенко
16:45
Вселенский патриархат не разрывал общение с РПЦ - заявление Видео
16:45
"Они просто сдохнут": в Сети ответили яркими фотожабами на заявление Путина о ядерной войне Фото Видео
16:15
В Париже открыли мемориальную доску украинскому певцу Василию Слипаку
16:02
"Какая циничная бабенка": Анастасия Волочкова наживается на болезни отца
15:51
В РПЦ считают, что пользуются поддержкой подавляющей части россиян Видео
15:28
Позади Лесото и Кении: Украина оказалась внизу рейтинга по уровню личного богатства
15:26
На Тернопольщине объявлен траур по погибшим в Керчи украинцам Видео
15:22
"Нашпигованы зараженными осколками": в РФ рассказали о состоянии пострадавших во время бойни в Керчи Фото Видео
15:14
В реакции на керченскую трагедию Украина проиграла дважды - Небоженко
14:59
Назвала сволочью и избила: Лолита напала на Андрея Малахова Видео
14:42
Эксперт объяснил, как автокефалия УПЦ перекрыла движение России к империи Видео
14:37
Новый уровень эротики: голая Ким Кардашьян взволновала фанатов пикантным фото
14:15
"Не беда, что всем россиянам скоро хана": эксперт потроллил слова Путина о ядерном оружии Видео
14:06
"Я развожусь с ним": певица Сюзанна со сцены заявила о домашнем насилии от Ромы "Мальбэка" Видео
13:45
Крушение Су-27: в Сети показали подготовку пилотов к вылету Видео
13:41
Автокефалия УПЦ: еще одна церковь заявила о разрыве с Константинополем Видео
13:17
В Полтаве известного журналиста облили нечистотами, опубликованы фото Фото
12:53
Коммунальный "сюрприз": в двух районах Киева повысили тарифы на отопление и горячую воду Видео
12:50
Чат с политологом-международником Олегом Волошиным
12:35
"Пластика творит чудеса": Вера Брежнева удивила помолодевшим видом
12:28
Знаменитый композитор Добрынин попал в больницу с инсультом - СМИ Видео
12:17
Нефедов рассказал, как принимался "Кодекс о банкротстве"
12:04
Кровавая бойня в Керчи: опубликовано новое видео с места расстрела людей в колледже Видео
12:02
Резкое похолодание, дожди: какая погода в Киеве ожидается на выходных Видео
12:01
Девушка дня Instagram: сексуальная стройняшка из Бразилии Наталья Кабрал Фото
11:49
Кровавые боги Керчи, или За шаг до массовой резни мнение
11:44
Алла Пугачева засветила стройные ноги в дерзком мини
11:38
Мегаскидки и тотальные распродажи: что такое Черная пятница и когда ее ждать в Украине Фото Видео
11:20
Тысячи людей, много цветов: в Керчи прощаются с погибшими во время бойни в колледже, опубликована видеотрансляция Видео
11:03
Новый удар по экономике России: США готовят расширение санкционного списка Видео
10:50
"Как это горе пережить?": отец солиста группы "Нэнси" в стихах высказался о смерти сына Видео
10:33
Украинскую кинокомпанию обвинили в съемках инаугурации Путина, опубликован документ Фото
10:25
Сломался поезд: в метро Киева случилось ЧП Видео
10:00
"Обиды, боль, разочарования": мать Анастасии Приходько объяснила, почему певица уходит со сцены Видео
09:40
Почему гривна обречена на дальнейшее падение мнение
09:33
Отец керченского стрелка рассказал о своем сыне: "Дьявол, больше ничего" Видео
09:30
Британский полковник назвал условие, при котором Путин станет "политическим трупом" Видео
09:05
Стала известна причина смерти солиста группы "Нэнси" Видео
08:49
"Последний день тепла": в Киеве синоптик посоветовала набирать побольше солнца Видео
08:24
В Азовское море упал российский самолет — СМИ
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять