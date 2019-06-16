В центре Киев прогремел мощный взрыв с разрушениями

В центре Киева случился взрыв / Фото: скриншот из видео

В Киеве на улице Тургеневской произошел мощный взрыв, который был слышен за несколько километров.

Как сообщает dtp.kiev.ua, предварительно сделаны выводы, что взорвался газ, поскольку его запах слышен в округе.

Взрывной волной выбило окна в соседних домах. На месте находятся машины скорой помощи и пожарные, устанавливают причину взрыва. О пострадавших не сообщается.

Отмечается, что взрыв произошел в районе гаражей по адресу улица Тургеневская, 20. Взорвался один из гаражей, есть поврежденный автомобиль. Произошло обрушение. Эпицентр происшествия оцепила полиция.

"Во время взрыва была в комнате, 8 этаж, было страшно. Эти гаражи у нас во дворе, в пяти метрах от парадного. В соседней комнате у нас полностью выбило окна. Шкафы открыты. Так как двор круглый и дома полукругом, волна снесла большое количество окон и с рамами и без, и ветви деревьев", - пишет в комментариях очевидец Елена Суковач.

Киев. Тургеневская. Очень мощный взрыа, предварительно газ https://youtu.be/oMtdH-S6bqY Опубликовано dtp.kiev.ua Суббота, 15 июня 2019 г.

Напомним, в Харькове в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин.