В Харькове в жилом квартале прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

В субботу поздно вечером, 18 мая, в Харькове в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин.

Как рассказали в Отделе коммуникации полиции Харьковской области, взрыв прогремел возле дома № 40 на улице Двинской.

Предварительно установлено, что в результате взрыва гранаты от полученных травм погибли 36-летний и 38-летний мужчины. Еще один пострадавший - 35-летний мужчина - доставлен в медицинское учреждение с осколочными ранениями головы и туловища.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, 17 мая, в помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области мужчина подорвал гранату, вследствие чего сам подрывник скончался, а еще пятеро гражданских лиц и сотрудник полиции получили ранения.