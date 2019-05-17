На Луганщине погиб подорвавший себя в банке мужчина, пострадали шестеро

В пятницу, 17 мая, в помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области мужчина подорвал гранату, вследствие чего сам подрывник скончался, а еще пятеро гражданских лиц и сотрудник полиции, которые в это время находились в помещении, получили ранения различной тяжести.

Читайте также"Вылетели двери, разбиты окна": в Киеве в многоэтажке прогремел мощный взрыв"Сегодня, в 16.30 в помещении филиала одного из банков, который расположен по улице Шевченко г.Старобельск, мужчина 1972 г.р. подорвал гранату. В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц, из которых двое - работники банка, и 3 - местные жители, которые находились в это время в помещении банка. Телесные повреждения получил сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции", - сообщает отдел по связям с общественностью ГУ Нацполиции Украины в Луганской области.

Жизни пострадавших граждан и работника полиции угрозы нет.

"Место происшествия ограждено, на месте работают сотрудники следственно-оперативных групп областного главка и Старобельского отдела полиции и специалисты взрывотехники", - добавили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 28 апреля, в Киеве на Позняках в результате взрыва в квартире погибли два человека.