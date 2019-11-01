Подожгли шины: на Черниговщине люди пикетируют полицию из-за загадочной смерти подростка

В Прилуках люди пикетируют полицию, так как не верят в официальную версию смерти подростка

В Черниговской области в Прилуках около 300 местных жителей собрались под отделением полиции из-за ненадлежащего расследования гибели 14-летнего парня Дениса Чаленко.

Уже второй вечер подряд жители жгут шины и требуют провести объективное расследование убийства, так как не верят в официальную версию смерти парня - несчастный случай на железнодорожных путях, передает ТСН.

Руководитель местной полиции вышел к толпе и пытался убедить в правомерности следственных действий, однако возмущенные активисты не верят обещаниям и требуют объективности и наказания виновников трагедии.

Под давлением общественности удалось добиться перевозки тела погибшего парня в столичный морг. Именно в Киеве должна состояться независимая судебно-медицинская экспертиза. Она запланирована на понедельник, 4 ноября. Уже на следующий день должны стать известны результаты.

Ранее в Одесском СИЗО загадочно погибли заключенные.