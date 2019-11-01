Четверо били и один зарезал? На Черниговщине при странных обстоятельствах погиб школьник

Денис Чаленко пошел фотографироваться и не вернулся домой / скриншот

В Черниговской области на железнодорожных путях нашли тело 14-летнего Дениса Чаленко. Официальная версия правоохранителей - несчастный случай. Однако, родители подростка уверены, что Дениса жестоко убили, а тело положили на рельсы, чтобы скрыть следы преступления.

Школьник исчез после того как фотографировался для школьного альбома. По словам его матери, Денис обещал вернуться через полчаса, однако этого так и не произошло. Телефон Дениса тоже не отвечал. Через некоторое время тело школьника обнаружили на железнодорожных путях.

Врачи сомневаются, что подросток погиб под колесами поезда - травмы, обнаруженные на теле, показались им не характерными для этого инцидента. На следующий день родители погибшего мальчика обнаружили многочисленные пятна крови за несколько сотен метров от места трагедии. Они предполагают, что на заброшенных железнодорожных путях произошло убийство. Однако в полиции с этой версией не согласны.

"Это поезд - рассматривается такая версия. Данных, которые бы указывали на насильственную смерть, пока у нас нет", - заявил руководитель Прилуцкого отдела полиции Александр Яцык.

Помощник машиниста поезда Сергей Клименко утверждает, что мальчик лежал уже мертвый, а правоохранители якобы настаивали, чтобы он дал другие показания.

Тем временем родителям погибшего начали приходить голосовые сообщения от анонимных свидетелей. В них говорится, что Денис вступился за девушку, из-за чего его избили: "Четыре человека били и один зарезал. Они оттащили его тело на железнодорожный вокзал".

Как рассказал отец погибшего, в телефоне Дениса сохранилась и переписка, где какой-то парень писал: "Я тебя убью, зарежу, закопаю". Родные и друзья юноши предполагают, что к исчезновению Дениса причастны двое местных ребят и двое киевлян.

"Слухи такие ходят, что к этому преступлению причастны дети чиновников, работающих в судебной системе в Киеве", - отметил адвокат Владимир Билык.

Родители загадочно погибшего Дениса Чаленко добиваются повторной экспертизы и привлечения к расследованию дела столичной полиции.

Напомним, в городе Чехов под Москвой утром 25 октября обнаружили страшную находку – на дереве висели тела двух мужчин. Позже выяснилось, что повешенные – двое братьев-близнецов родом из Украины.