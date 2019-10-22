В Николаеве в неожиданном месте нашли череп человека, опубликованы фото

В Николаеве в урне найден человеческий череп / novosti-n.org

В Николаеве возле остановки общественного транспорта в урне нашли странную и одновременно жуткую находку - череп человека.

Череп человека нашли на перекрестке ул. Садовой и проспекта Центрального, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Николаевщине.

По предварительным выводам, найденный череп - давний. Правоохранители отправили находку на экспертизу.

Житель Николаева Михаил Ефремов сообщил в Facebook, что череп найден в понедельник, 21 октября, в 9 утра возле магазина Доярушка.

Череп может принадлежать телу, которое разрыли, поскольку на нем была примесь песка, сообщают Новости N со ссылкой на данные правоохранителей. По факту жуткой находки начато производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что в Запорожье местный житель убил знакомую, с которой пил спиртное, а потом расчленил ее. Злоумышленник спрятал некоторые части тела жертвы в холодильник, а голову - выбросил на свалку.