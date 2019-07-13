Голову выбросил на свалку: в Запорожье убийца хранил останки жертвы в холодильнике

В Запорожье мужчина убил и расчленил женщину / atn.ua

В Запорожье задержан 42-летний местный житель, который убил и расчленил женщину, с которой совместно употреблял спиртные напитки.

Как сообщили в полиции, подозреваемый пригласил к себе домой женщину 35 лет, напился вместе с ней, а когда между ними началась ссора, он просто ударил ее по голове и лег спать, пишет Gazeta.ZP.

Утром он обнаружил, что женщина мертва и принял решение ее расчленить и спрятать. Отдельные части ее тела он сложил в холодильник, а голову – отнес на свалку.

Читайте такжеЯпонец расчленил девять людей и держал дома их головы Жители близлежащих домов обнаружили фрагменты трупа и позвонили в полицию, а позже отец обвиняемого рассказал правоохранителям о содержимом его холодильника.

Обвиняемый не отрицает своей вины, однако имя своей жертвы вспомнить не может.

Напомним, ранее сообщалось, что в России пенсионерка-каннибал расчленила украинца.