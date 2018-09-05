Убийство с расчленением. На Киевщине в чемодане нашли останки женщины

Задержан подозреваемый в убийстве с расчленением / фото: timeszp.co

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в умышленном убийстве женщины в Фастове, а также расчленении ее тела.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Киевской области, после этого подозреваемый сложил останки в чемодан и вывез на обочину дороги.

При этом чемодан с расчлененным телом местной жительницы обнаружили, 3 сентября, а правоохранителям удалось установить личность 40-летнего мужчины, причастного к убийству.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") УК Украины.

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, досудебное расследование продолжается, проводятся активные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Днепре невестка задушила веревкой мать мужа, расчленила ее тело и бросила в озеро.