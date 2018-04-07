Убийство с расчленением. В Днепре женщина жестоко расправилась со свекровью

В Днепре невестка задушила веревкой мать мужа, расчленила ее тело и бросила в озеро.

Сначала правоохранители установили личность умершей и истерзанной женщины, которую обнаружили в мае 2017 года в озере Курячем. Ею оказалась 65-летняя местная жительница, сообщили в Нацполиции.

Собранные доказательства указывали на то, что к преступлению может быть причастна невестка убитой. Во время следственного эксперимента полицейские воссоздали картину событий. Невестка веревкой задушила мать мужа, для того, чтобы избежать ответственности, она уничтожила следы преступления и избавилась от тела. Соседям и мужу женщина сказала, что свекровь куда-то уехала. Именно поэтому в полиции о пропаже женщины никто не сообщил.

Сейчас злоумышленницу задержали, ей объявили подозрение в совершении умышленного убийства. Женщине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы, что предусмотрено ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь 28 марта в одном из сел Косовского района Ивано-Франковской области мать молотком забила до смерти свою 6-летнюю дочь, злоумышленницу задержали, она утверждала, что имеет проблемы с психикой.