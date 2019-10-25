Висели на дереве больше суток: под Москвой нашли повешенными братьев-близнецов из Украины

У братьев были проблемы с деньгами / Фото polit.info

В городе Чехов под Москвой утром 25 октября обнаружили страшную находку – на дереве висели тела двух мужчин. Позже выяснилось, что повешенные – двое братьев-близнецов родом из Украины.

Трупы нашли сотрудники детского лагеря Факел, расположенного в поселке Ровки. Тела провисели на дереве около суток, сообщает Комсомольская правда в Украине.

По предварительным данным, 37-летние братья были уроженцами из ныне оккупированной Макеевки Донецкой области. Их звали Роман и Сергей Гринченко. В России проживали без регистрации и работали на местную логистическую компанию - пропуска на работу нашли при них.

Как передает телеграм-канал Mash, украинцам не выплачивали зарплату, поэтому у мужчин были проблемы с деньгами. По версии следствия, именно это и стало причиной самоубийства.

На данный момент тела направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, ведется расследование.

Напомним, вечером 12 октября на Прикарпатье нашли повешенной в сарае 11-летнюю школьницу. Тело девочки обнаружила ее мать. Следов насильственной смерти на теле девочки не было. Более того, она оставила предсмертную записку. По предварительной информации, школьница повесилась после ссоры матери с ее сожителем.

Как сообщал Главред, в Риме произошло жестокое убийство 24-летнего итальянца Луки Саччи, который пытался защитить свою девушку - 25-летнюю Анастасию Килемник из Украины. Грабители попытались вырвать рюкзак из рук девушки, при этом ударили ее битой по голове.