На Прикарпатье после драки родителей повесилась школьница

На Прикарпатье повесилась школьница / facebook.com/frankivsk.police

На Прикарпатье повесилась школьница. 11-летнюю девочку нашли в сарае вечером 12 октября.

"Полиция Прикарпатья устанавливает обстоятельства смерти 11-летней девочки, которую нашли мертвой вчера, 12 октября, в с. Быстрица, Надвирнянского района", - сказано в сообщении копов Ивано-Франковской области в Facebook.

Стало известно, что следов насильственной смерти на теле школьницы не было. Более того, девочка оставила предсмертную записку. Тело девочки нашла ее мать.

Кроме того, по предварительной информации, девочка повесилась после ссоры матери с ее сожителем.

По информации, в настоящее время смерть девочки расследуют по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой самоубийство Уголовного кодекса Украины.

Тело девочки нашла ее мать / facebook.com/frankivsk.police

"Вчера утром в полицию поступил вызов от матери девушки о том, что ее сожитель вступил с ней в конфликт, в ходе которого нанес заявительнице телесные повреждения. Пострадавшую доставили в Надвирнянскую центральную районную больницу. Дочь на это время находилась дома с бабушкой, которая проживает вместе с семьей. Поведения, которое могло бы свидетельствовать о намерениях девочки совершить самоубийство, не было обнаружено", — отметили в полиции.

Школьница оставила предсмертную записку / facebook.com/frankivsk.police

Читайте такжеПовесился из-за телефона: в Тернопольской области 12-летний ребенок покончил с собойНапомним, ранее сообщалось, в городе Тульчин Винницкой области 22-летняя продавщица магазина Настя повесилась из-за недостачи 7 тысяч гривен в кассе после ревизии.

Тело девушки в сьемной квартире нашел ее брат.

"Он вызвал скорую, которая констатировала смерть и вызвала следственно-оперативную группу. Записки не было, видимых телесных повреждений не было", - рассказал начальник следственного отдела Тульчинской полиции Сергей Чефтелов.