"Езжай в свою Украину!": всплыли жуткие и мистические подробности самоубийства украинца-школьника в Китае

Всплыли жуткие и мистические подробности самоубийства украинца-школьника / facebook.com/volodymyr.boiko1965

После того, как в китайском Шанхае 13-летний украинский школьник выпрыгнул с 13 этажа своей квартиры из-за буллинга со стороны учителя, подробностями трагедии поделилась с журналистами тетя мальчика Анна Артеменко.

В частности, Анна Артеменко рассказала, что учитель Вани Лю – Чжан Сяо Цюнь – был приверженцем нацистской идеологии, мальчика открыто обзывал "другим" и считал, что украинцу в Китае не место.

"Проблемы продолжались около двух лет. Иван рассказывал, что этот учитель мог не только оскорбить его, но и побить. Мог выбить из-под него стул, бить палкой по рукам, дергать за уши, ударить головой об парту, пинать ногами Ванин рюкзак. Он регулярно применял насилие. Не говоря уже о бесконечных оскорблениях. Он при всех говорил, что Ване здесь не место, регулярно кричал: "Езжай в свою Украину!" … Учитель не отрицал, что действительно указывал Ване на его национальность и говорил, что раз Ваня украинец, он "не должен здесь жить" – цитируют Факты слова женщины.

Видя такое поведение учителя, некоторые дети в классе тоже ополчились против юного украинца.

Читайте такжеСамоубийства и аварии: астролог предупредил об опасностях неделиТем временем на уроках учитель-китаец прославлял "величие немецкой армии во время Второй мировой войны" и открыто восхищался Гитлером, выставляя в соцсетях фото со свастикой.

Под горячую руку попадались учителю и другие дети. Почти мистическим совпадением, к примеру, можно считать тот факт, что в морге Ване достался бейджик другого ученика его же школы, который покончил с собой в 2017 году. Тот ребенок тоже выбросился из окна. А в 2018 году девочка из этой школы кинулась из школьного окна и тоже разбилась насмерть.

И вот последней на данный момент жертвой стал Ваня.

"Когда он выбросился из окна, дома был его младший брат, который делал уроки. Отец как раз вышел вынести мусор, а сестра возвращалась из командировки… Мы пытаемся выяснить, что в тот день произошло в школе. Но очевидно, что это связано с террором со стороны учителя, который продолжался несколько лет. На левой руке Ваня написал "Жертва шанхайского образования", а вокруг нарисовал символы неонацизма — те самые, которые им навязывал учитель. Еще там было написано "Спасибо". А на ноге написал "УРА" (Ваня знал, что с этим словом бойцы шли в бой с врагом-фашистом)", – рассказала Анна.

По ее словам, местная полиция в расследовании не заинтересована. Родителям приходится искать справедливости самим.

Читайте также"Дмитрия убили, это не самоубийство": появились новые подробности гибели Тымчука"Дело хотят замять. Нам пытались выдать свидетельство о смерти Ивана, заставляя нас подписать документы о том, что мы "не усматриваем вины третьих лиц в смерти ребенка". То, что директор отказывается предоставить записи с камер видеонаблюдения, полицию не настораживает. А ведь мы предоставили полиции целый пакет документов, где есть фотографии избитого учителем ребенка, свидетельства врачей, записи разговоров с директором школы и сочинение Вани, в котором он подробно описал, как учитель его бьет и издевается над ним. Складывается впечатление, что здесь, в Китае, смерть ребенка ни для кого ничего не значит. А тот учитель, кстати, как ни в чем не бывало продолжает работать", – с сожалением отметила женщина.

Ранее ученые выяснили негативное влияние травли в школе на мозг ребенка. Исследователи полагают, что буллинг может оказывать на только негативное психологическое воздействие.