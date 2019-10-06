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На Виннитчине молодая продавщица повесилась из-за недостачи в кассе

6 октября 2019, 18:03

Владелица магазина терроризировала девушку, требуя вернуть якобы украденные 7 тысяч гривен.

22-летняя девушка повесилась после ревизии в магазине

В городе Тульчин Винницкой области 22-летняя продавщица магазина Настя повесилась из-за недостачи 7 тысяч гривен в кассе после ревизии.

Тело девушки в сьемной квартире нашел ее брат, передает ТСН.

"Он вызвал скорую, которая констатировала смерть и вызвала следственно-оперативную группу. Записки не было, видимых телесных повреждений не было", - рассказал начальник следственного отдела Тульчинской полиции Сергей Чефтелов.

Настю воспитывала одна бабушка, так как ее родителей лишили родительских прав. После учебы девушка устроилась работать продавщицей женской одежды.

Перед смертью Настя рассказывала бабушке, что у нее проблемы на работе с хозяйкой магазина.

"Она говорит: у меня неприятности с хозяйкой, она меня грузит, я ей ничего не должна. В тот день у нее была ревизия", - рассказала Таиса Паламаренко.

По словам бабушки, к ней за день до смерти Насти приезжала владелица магазина и требовала деньги.

"Прибежала среди ночи, начала долбить в окна, говорить 7200, а потом уже 4800", - говорит бабушка погибшей.

Владелица магазина Татьяна Перенчук не считает себя виноватой в смерти Насти, и подтвердила, что во время ревизии не досчиталась 7 тысяч гривен.

"Мне жаль молодого ребенка, которая ушла неизвестно за что. Я своей вины не чувствую, я ни в чем не виновата. Вы проверьте ее кредитную карту. Может, у нее проблемы на любовном", - предполагает Перенчук.

Сейчас магазин одежды, в котором работала Настя, закрыт. Возле него на коробках стоят фото девушки и цветы.

В полиции дело квалифицировали, как убийство с пометкой "самоубийство". В случае установления факта доведения до самоубийства, будет принято соответствующее процессуальное решение.

Родственники Насти уже собрались идти в прокуратуру. Хозяйка магазина тем временем на дверях уже повесила табличку, что продает свой бизнес.

Ранее всплыли жуткие и мистические подробности самоубийства украинца-школьника в Китае.

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