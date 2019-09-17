В Тернопольской области подросток укоротила себе жизнь после прочтения книги

Подросток укоротила себе жизнь после прочтения книги / flickr.com

В селе Надречное Тернопольской области 9-классница покончила с собой после прочтения книги Стейс Крамер 50 дней до моего самоубийства.

14-летняя девушка повесилась в сарае возле дома, в котором жила вместе с 85-летней бабушкой, передают Факты.

Одноклассники девушки подозревают, что она состояла в распространенных в соцсетях группах смерти, и играла в какую-то игру.

Но в полиции Тернопольской области опровергли эту версию, сообщив, что школьница в начале лета прочитала культовый среди подростков роман о самоубийстве.

"Мы просмотрели всю историю посещений в интернете школьницы. Девочка не состояла в группах наподобие Синего кита или еще какой-либо в этом роде. Тем не менее нам известно, что в начале лета девятиклассница прочитала культовый роман Стейс Крамер 50 дней до моего самоубийства. В мире известно несколько случаев, когда подростки сводилисчеты с жизнью после его прочтения", - сообщили в полиции.

Также полицейские нашли записи подростка в дневнике, оставленные незадолго до самоубийства. Она писала: "Меня никто не слышит".

"Наши психологи проанализировали дневник девочки и пришли к выводу, что с начала лета она была в состоянии сильной депрессии. Тогда и нашла в интернете этот роман про девочку-самоубийцу, который, возможно, подтолкнул ее к роковому шагу", — рассказали в полиции.

Роман 50 дней до моего самоубийства считается культовым среди подростков. Книгу действительно часто цитируют в так называемых группах смерти в интернете. Сюжет романа вертится вокруг шестнадцатилетней девушки, которая хочет покончить жизнь самоубийством из-за развода родителей и неудач по жизни. Она ставит себе цель: прожить 50 дней, после чего решить, жить ей или умереть. С каждым днем ее проблемы становятся действительно все более серьезными, что еще больше подталкивает главную героиню к самоубийству.

Ранее стало известно, что 20-летний футболист совершил самоубийство.