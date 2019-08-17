20-летний футболист совершил самоубийство

Джоэл Дарлингтон / FC Bala Town

20-летний футболист молодежной сборной Уэльса Джоэл Дарлингтон покончил с собой, сообщает Metro.

Футболист совершил самоубийство в своем доме в Гелифоре. Тело Дарлингтона обнаружил его брат. Валлиец оставил несколько записок, которые свидетельствуют о добровольном уходе из жизни.

Перед сезоном 2016/2017 Дарлингтон проходил просмотр в английском Манчестер Юнайтед. Получив перелом руки во время тренировочных занятий, игрок покинул клуб. Он вернулся на родину и поступил в академию валлийского клуба Бала Таун, где в том же сезоне стал лучшим бомбардиром команды.

Один из тренеров академии Энди Келли отметил, что Дарлингтон обладал "уникальным талантом".

Напомним, ранее в Житомирской области покончил с собой тренер футбольного клуба Фортуна Сергей Корнийчук.