В Житомирской области покончил с собой тренер футбольного клуба

В городе Бердичев, что на Житомирщине, тренер ФК "Фортуна" Сергей Корнийчук покончил жизнь самоубийством через повешение.

Соответствующее сообщение во вторник, 15 мая, опубликовали представители пресс-службы Главка Нацполиции по региону. Согласно обнародованным ведомством данным, сигнал о смерти человека поступил к правоохранителям накануне около 09.00. Полицейские, выехавшие на место происшествия, установили факт самоубийства. Кроме того, следов насилия на теле мужчины не было обнаружено.

Игроки ФК "Фортуны" в соцсети Facebook выразили соболезнования в связи с уходом тренера из жизни.

"Черный день в истории ФК "Фортуна". Ушел из жизни наш тренер Сергей Корнийчук, человек, который жил футболом и все делал для нашей команды. Весь коллектив команды и болельщики выражают свои соболезнования семье. Ты будешь всегда в наших сердцах", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в России подростки покончили с собой, "примотавшись" скотчем друг к другу.