"Прострелена голова": в киевском ботсаду нашли тело

В столичном ботсаду обнаружили тело мужчины / SKELET-info

В киевском Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко нашли тело мужчины с простреленной головой.

Тело найдено сегодня днем - в пятницу, 30 августа, возле него обнаружен пистолет, рассказал на брифинге начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, личность погибшего устанавливается, при нем найдена предсмертная записка. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии гибели мужчины.

Ранее сообщалось, что в Киеве в Русановском канале нашли расчлененное тело неизвестной женщины. Позже останки выловили из канала.