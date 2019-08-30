"Прострелена голова": в киевском ботсаду нашли тело

Погибшего обнаружили сегодня, возле него нашли пистолет.
В киевском Национальном ботаническом саду имени Николая Гришко нашли тело мужчины с простреленной головой.
Тело найдено сегодня днем - в пятницу, 30 августа, возле него обнаружен пистолет, рассказал на брифинге начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
По его словам, личность погибшего устанавливается, при нем найдена предсмертная записка. Правоохранители рассматривают самоубийство в качестве основной версии гибели мужчины.
Ранее сообщалось, что в Киеве в Русановском канале нашли расчлененное тело неизвестной женщины. Позже останки выловили из канала.