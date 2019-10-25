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Поймал пулю вместо украинки: в Италии жестоко убили парня

25 октября 2019, 11:40

В Риме ограбление закончилось жестоким убийством.

Лукка Саччи и Анастасия Килемник
Лука Саччи и Анастасия Килемник / Фото roma.repubblica.it

В Риме произошло жестокое убийство 24-летнего итальянца Луки Саччи, который пытался защитить свою девушку  - 25-летнюю Анастасию Килемник из Украины.

Инцидент произошел поздно вечером, когда молодые люди выходил из паба, пишет La Repubblica. Грабители попытались вырвать рюкзак из рук девушки, при этом ударили ее битой по голове. Лука вступился за украинку, за что сначала получил удар прикладом, а затем – пулю в голову. Парень скончался в больнице во время проведения операции.

Место проишествия / Фото roma.repubblica.it

Злоумышленники скрылись с места преступления. По данным полиции, грабителями, скорее всего, были двое итальянцев.

На ужасное убийство уже отреагировал министр внутренних дел страны Матео Сальвини.

"Пожизненное заключение для этих проклятых убийц! Без поблажек. Помолимся за бедного Луку!", - заявил он.

Тем временем итальянцы носят цветы к месту ужасного убийства. 

Фото roma.repubblica.it

Напомним, днем 24 октября в Запорожье неизвестный совершил нападение на активистку, руководительницу общественной организации Запорожский ромский центр Лачо Дром Анжелику Белову. Девушка получила ножом ранение в область сердца и сейчас находится в реанимации. Медики провели сложную хирургическую операцию. Правоохранителям удалось задержать нападающего - мужчина недавно освободился из мест лишения свободы, где находился за тяжкие преступления против жизни и здоровья людей.

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