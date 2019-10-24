Ножом в сердце: в Запорожье атаковали ромскую активистку

Девушка получила удар ножом в сердце / Фото: Facebook/AngellikaLacho

В Запорожье днем 24 октября неизвестный злоумышленник совершил нападение на активистку, руководительницу общественной организации Запорожский ромский центр Лачо Дром Анжелику Белову.

"Только что в Космическом микрорайоне Запорожья, на ул. Европейской напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации Запорожский ромский центр Лачо Дром и женой запорожского общественника, лидера организации Антикорупційний рух Запоріжжя Константина Белова", - написал в Facebook президент Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаль Хамдани.

Уточняется, что нападение на девушку произошло в подъезде жилого дома в средине дня, причем злоумышленники ее преследовали. Белова получила ножом ранение в область сердца и сейчас находится в реанимации. Медики провели сложную хирургическую операцию.

В полиции Запорожской области отметили, что разыскивается подозреваемый в совершении тяжкого преступления.

"Сегодня, в подъезде дома по ул.Европейской в г.Запорожье, неизвестный мужчина причинил ножевое ранение женщине 1995 года рождения и скрылся. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника", - говорится в сообщении.

Правоохранители озвучили приметы подозреваемого: мужчина лет 30-40 и ростом около 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, на лбу имеет залысины, глаза выпуклые, был одет в черную одежду.

Напомним, в столице Украины на ж/д вокзале Киев-Пассажирский злоумышленники совершили нападение и попытались ограбить известную актрису и телеведущую Руслану Писанку.