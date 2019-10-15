"Зализываю раны": в Киеве на вокзале напали на известную телеведущую

Центральный зал вокзала "Киев-Пассажирский" / УНИАН

В столице Украины на ж/д вокзале "Киев-Пассажирский" злоумышленники совершили нападение и попытались ограбить известную актрису и телеведущую Руслану Писанку.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют [...] Зализываю раны. Будьте бдительны, люди, и подозрительны", – написала она.

По словам Писанки, нападение на нее совершили лица ромской национальности ранним утром, около 06.45, во вторник, 15 октября.

Руслана Писанка / УНИАН

Напомним, ранее украинская телеведущая Татьяна Гончарова выбросила котенка в лес и похвасталась этим, чем привела в состояние крайнего бешенства пользователей соцсетей.