Руслана Писанка о работе в России: Я решила, что не так все плохо, чтобы ехать туда на заработки

Известная артистка объяснила, почему украинцы едут на заработки.

Об этом актриса театра и кино Руслана Писанка рассказала на чате в "Главреде".

"Я считаю, что, если человек хочет заработать, он обязательно заработает. Не секрет, что многие жители Украины зарабатывают и в России, и в Европе. А некоторым удается заработать и в Украине", — заявила актриса.

Писанка считает, что нашим людям очень мешает советское восприятие реальности: "Пока люди не перестанут надеяться на то, что им кто-то что-то даст, как было в советское время, пока они эту психологию не выжгут каленым железом, ничего не будет. Человек всегда ищет, где лучше. Если кто-то считает, что нужно ехать зарабатывать в Россию, и нет закона, который это запрещает, то почему не поехать заработать там?!.

Она также призналась, что и сама не раз получала предложение поработать в России. "За последние два года мне не раз предлагали поехать на съемки в Россию. Но я решила, что не так все плохо, чтобы ехать на заработки в Россию. Я знаю многих людей, которые ездят в Европу, чтобы заработать на сельскохозяйственных или строительных работах, и они неплохо себя чувствуют. Но нужно реально работать. А у нас люди почему-то думают, что можно прийти, пошевелить мизинцем, и им заплатят тысячу долларов. Чтобы заработать много, нужно много работать", — сказала Руслана.

Напомним, Руслана Писанка рассказала, как делала массаж умирающему котенку.