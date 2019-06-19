Украинская телеведущая выбросила котенка в лес и похвасталась этим: соцсети в бешенстве

19 июня 2019, 14:49

Телеведущая национального канала UA:Первый распространила в сети информацию о том, как выбросила в лес беспомощного котенка.

Татьяна Гончарова
Татьяна Гончарова / facebook.com/goncharovatetyana

Телеведущая Татьяна Гончарова, призналась, что выбросила в лес крошечного котенка за то, что он громко мяукал.

Такую историю ведущая опубликовала на свой странице в социальной сети Facebook.

"На выходных я нашла котика - между лесом и полем, в темноте. Взяла котика домой, налила молочка, он пить его не стал, только лащился и мурлыкал, но стоило зайти в дом, он истошно начинал кричать. Я подумала: раз котик вышел на меня, я должна его забрать и спасти. ...Котик покричал полчаса и я не выдержала, отвезла его назад в лес. Я давно не кошатник, хоть и стою на стороне кошек и собак больше, чем людей. Впаривать вам котика тоже не хотелось, как и постить беспокойное sos, изображая из себя существо, добрее любого котика", - написала женищна.

Она также добавила, что у кота есть шанс вернуться к ней в дом - если он выживет в лесу.

"В общем, котик дальше будет жить в лесу. Лето, мыши, птички, лягушки, за эти месяцы он окрепнет и станет диким котом, либо по компасу придет ко мне. Ну, если придет, что бывает, наверное, тогда правильным будет снова стать кошатником, а если не придет - зачем спасать того, кому неплохо без тебя (как это бывает часто с птенцами, которые учатся летать и которых сердобольные, "спасая", забирают едва ли не из гнезд) и за что ты не можешь нести ответственность", - уточнила Гончарова.

При этом, Татьяна поведала "душещипательную" историю о том, как перегружены приюты для животных, "особенно" из-за волонтеров, и как за свою жизнь она "настрадалась", когда погибали ее котики и собачки. Именно на этих аргументах она основала поступок сначала забрать крошечного котенка из леса домой, а потом отвезти его и бросить, причем - не факт, что в том же месте.

К своему посту Гончарова приложила фотографии выброшенного котенка
К своему посту Гончарова приложила фотографии выброшенного котенка

Пользователи соцсетей были просто шокированы таким заявлением - ведь, как минимум, в нем нет логики. Они вопрошали, зачем было котенка забирать, а потом бросать снова в лесу - далеко от гипотетической матери. Они пришли к выводу, что котенок, вероятно, уже мертв, ведь в том возрасте, он еще не ест "мышей, птичек и лягушек".

Татьяна Гончарова

Часть подписчиков Татьяны подняли тему - что животным лучше на свободе, но почему-то никто не ответил на вопрос о том, как выжил бы тот брошенный котенок.

"отвезла обратно в лес? еще и на весь мир объявила о своем более чем дурацком поступке", "После таких постов я теряю веру людей. А ещё, мне страшно, что у нас 95 общих друзей! И стало мерзко, что приходится жить возле таких безжалостных людей как вы!", "Какой смысл был "спасать" и давать надежду котенку, однажды уже вывезенному "добрыми" людьми? Чем вы отличаетесь от тех неадекватов? Как бывшедомашний котенок будет себе добывать пропитание "пока вырастет"?... Капец....".

Журналист Виктор Трегубов возмущается не только поступком ведущей, но и тем, что многие в комментариях Гончарову поддержали:

"Мне, наверное, пора перестать стесняться говорить тупым, что они тупые. А то ведь некоторые всю жизнь в неведении. Оно еще и гордится, понимаете?

У этого существа там еще и подхалимы поддакивают в первых постах, понимаете? Какой ты молодец, звизда, какая ты ответственная, звизда, напоила котенка несъедобным молоком и выбросила в лес. И вот они среди нас ходят. Конкретно это существо еще и програмку на ТВ ведет. Лицо канала"

Особой пикантности добавляет тот факт, что в биографии Татьяны на телеканале UA:Первый указано, что ведущая занимается благотворительностью и помощью приютам животных. 

Татьяна Гончарова - телеведущая, журналист. Работала на Радио Вести, радио Эра, была гравредом на телеканале 112 Украина, работала на Сити, 5 канале, вела Шустер LIVE на телеканале 3S TV. Также Татьяна Гончарова работала на Первом Национальном, который с 19 января 2016 официально стал Общественным вещателем. Она вела ток-шоу Легко быть женщиной и музыкальную викторину Рояль в кустах, была ведущей в студии во время песенного конкурса Евровидение.

Ранее сообщалось, что королевский кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил человека в Великобритании.

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скандал животные Татьяна Гончарова Украина
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