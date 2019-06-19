Королевский кортеж сбил человека в Великобритании

Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали причиной травм старушки/ Фото: Reuters

Полицейская сопровождающая машина едва не лишила жизни подданную Елизаветы ІІ, когда принц со своей женой спешили на публичное мероприятие.

Летящий на всех парах полицейский так старался доставить принца Уильяма на церемонию вручения подвязки, что сбил 83-летнюю старушку.

Сбитая Ирен Мэйор в тяжелом состоянии была госпитализирована, но все что смогли сделать королевские супруги, по чьей вине случился инцидент - написать ей письмо с извинениями и просьбой посетить женщину в больнице, и отправить цветы.

Напомним, что когда в королевской семье в последний раз случился такой инцидент - с принцем Филиппом - он перестал сам ездить за рулем.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл впервые крупным планом показали лицо своего сына Арчи.