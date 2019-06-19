Королевский кортеж сбил человека в Великобритании

Сопровождающая машина во время поездки принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон сбила человека.
Полицейская сопровождающая машина едва не лишила жизни подданную Елизаветы ІІ, когда принц со своей женой спешили на публичное мероприятие.
Летящий на всех парах полицейский так старался доставить принца Уильяма на церемонию вручения подвязки, что сбил 83-летнюю старушку.
Сбитая Ирен Мэйор в тяжелом состоянии была госпитализирована, но все что смогли сделать королевские супруги, по чьей вине случился инцидент - написать ей письмо с извинениями и просьбой посетить женщину в больнице, и отправить цветы.
Напомним, что когда в королевской семье в последний раз случился такой инцидент - с принцем Филиппом - он перестал сам ездить за рулем.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл впервые крупным планом показали лицо своего сына Арчи.