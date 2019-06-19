Королевский кортеж сбил человека в Великобритании

19 июня 2019, 10:49

Сопровождающая машина во время поездки принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон сбила человека.

Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали причиной травм старушки/ Фото: Reuters

Полицейская сопровождающая машина едва не лишила жизни подданную Елизаветы ІІ, когда принц со своей женой спешили на публичное мероприятие.

Летящий на всех парах полицейский так старался доставить принца Уильяма на церемонию вручения подвязки, что сбил 83-летнюю старушку.

Сбитая Ирен Мэйор в тяжелом состоянии была госпитализирована, но все что смогли сделать королевские супруги, по чьей вине случился инцидент - написать ей письмо с извинениями и просьбой посетить женщину в больнице, и отправить цветы.

Напомним, что когда в королевской семье в последний раз случился такой инцидент - с принцем Филиппом - он перестал сам ездить за рулем.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл впервые крупным планом показали лицо своего сына Арчи.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Кейт Миддлтон принц Уильям новости шоу бизнеса
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

12:02
Atlas Weekend 2019: A$AP ROCKY стал новым хедлайнером
11:34
Аварийная посадка самолета Киркорова: в сети появилось видео Видео
11:15
"Сидит у Порошенко и плачет": скандальную чиновницу выгоняют из партии ЕС — журналист Видео
10:49
Королевский кортеж сбил человека в Великобритании
10:43
Вареники с клубникой: "бомбовские" рецепты пышных вареников на пару Фото
10:33
"Молился – и Всевышний помог": озвучены новые подробности содроганий Меркель рядом с Зеленским Видео
10:27
Газпром готовит для Украины зимний цунг-цванг мнение
10:00
Atlas Weekend 2019: программа и участники
09:59
В Минобороны передумали обзывать Зеленского уклонистом
09:54
"Путин у рубежа": Каспаров предупредил, что президент РФ обязательно куда-то пойдет
09:27
"Опасное купание": на Луганщине в больницу попали 15 детей
09:24
Доллар и евро в Украине придушили
09:18
Смерть Мурси будет иметь далеко идущие последствия мнение
08:59
Главные новости 19 июня: новое уголовное производство против Порошенко и основной тормоз "Минска" Фото
08:52
Давление на Зеленского из-за России стало новой стратегией Запада мнение
08:50
Украинцев ждет тепловой рывок перед похолоданием
08:20
Из-за Крымского моста в Керченском проливе будет "полная задница" — ученый Видео
07:55
Волкер назвал главное препятствие для выполнения Минских соглашений Видео
07:39
Традиция "кидка": почему наезд Гройсмана на Порошенко абсолютно логичен мнение
07:36
Платини освободили из-под стражи
07:30
Даша Астафьева без белья заинтриговала в облегающем платье Видео
07:25
"Фальсификация документов": против Порошенко начато новое уголовное производство — Портнов Фото
07:12
Астролог: вскоре из уст Трампа мы услышим фразу "мой друг Зеленский"
07:10
Кубок Америки. Бразилия оступилась на Венесуэле
06:53
Встреча Зеленского и Меркель: президент посрамил своих критиков во Франции мнение
06:22
Когда в 2019 году начинается Петров пост и что нужно запомнить
06:01
Алибасова тайно вывезли из больницы: в Склифасовского опровергают выписку
05:45
"Атомная бомба" Легасова: Человек-мотылёк с Припяти был мутантом с ДНК Нибиру
05:34
"Килограмм костей и вставная грудь": российская телеведущая шокировала сеть фото топлес
05:15
Интимное баловство: как легко вести пошлые и непристойные разговоры в кровати
04:38
Сексолог рассказала, что делать паре с интимными проблемами
04:08
Зарплата одной бумажкой: Венесуэла ввела в обращение купюры в 50 тыс. боливаров
03:57
Модные ногти гель-лаком: 20 идей классного маникюра в домашних условиях Фото
03:53
Марта стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
03:35
Кубок Америки. Перу выгрызла победу у Боливии Видео
03:20
Аппетитные булки: полуголая Седокова похвасталась телом на откровенных фото
02:54
В ЦИК объявили, из скольких кандидатов украинцам придется выбирать себе новую Раду
02:33
VISLOVO: Время и Стекло презентовала клип про новый вид тусы Видео
02:24
Стало известно, сколько миллионов Пентагон прольет "золотым дождем" на украинскую армию
02:08
СМИ показали фото предвестника аварии на ЧАЭС: таинственный монстр предупреждал о катастрофе
01:41
В России испугались революции из-за резкого обеднения населения
01:37
В Китае произошло мощное землетрясение: есть погибшие и сотни раненых
01:25
Нибиру наскочит на Юпитер: Белопольский оставил послание о вторжении пришельцев
01:11
Предприимчивый китаец продавал туры в Чернобыль, но привозил туристов в российский Челябинск
00:44
"Воробьиные" ночи и даже ветер утихнет: где в Украине будет жарче всего
00:27
Наши груди – наше оружие: Femen посвящают фильм
18 июня, вторник
23:36
"Есть конкретный план": в Слуге народа по пунктам расписали, как будут бороться с коррупцией
22:51
Зеленский и президент ФРГ обговорили, как будет работать Нормандский формат
22:48
Определились потенциальные соперники Зари в Лиге Европы
22:30
У Зеленского рассказали, каким оружием намерены возвращать захваченный Донбасс
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять