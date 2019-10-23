Взрыв в центре Киева: смерть Дегтярева будут расследовать как умышленное убийство

Полиция опрашивает свидетелей взрыва на Пушкинской в Киеве / Фото facebook.com/Drovosex

22 октября в центре Киева прогремел взрыв, в результате которого погибли двое людей, в том числе и бывший морской пехотинец, боец батальона Донбасс, командир группы Купол Виктор Дегтярев. Полиция будет расследовать инцидент как умышленное убийство.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщил заместитель начальника ГУМВД Киева Герман Приступа, передает РБК-Украина. Приступа также подтвердил, что один из погибших - бывший морской пехотинец, 1966 года рождения, который служил в АТО. Второй погибший - 1977 года рождения, охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв.

Женщина, которая пострадала в результате взрыва, находилась от места происшествия в 30 метрах и получила легкие телесные повреждения. Ее жизни ничего не угрожает. В настоящее время полиция опрашивает свидетелей.

Напомним, по словам очевидцев, взрыв произошел на лестнице около одного из киевских баров. Двое мужчин сидели, один из них держал гранату, которая взорвалась в руках.

Стоит отметить, что Дегтярев активно выступал против заключения Киевом перемирия с Россией на Донбассе.