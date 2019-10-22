В центре Киева прогремел мощный взрыв: известно о погибших

В центре столицы взорвалась граната / Скриншот

В Киеве на улице Пушкинской вечером 22 октября прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Как сообщается на странице Киева Оперативного в Facebook, один житель столицы погиб на месте, а второй в карете скорой помощи по пути в больницу.

Предварительно известно, что причиной трагедии стала разорвавшаяся граната. На месте инцидента работаю сотрудники полиции и экстренные службы. Подробности трагедии пока не сообщаются.

"Проходящая мимо девушка получила осколочные ранения. Два парня сидели на ступеньках и крутили гранату", - сообщает правозащитник Алексей Малютин в Facebook.

В комментариях также пользователи указывают, что погибло в результате взрыва два ветерана АТО, а проходившая неподалеку девушка получила ранение.