В центре Киева прогремел мощный взрыв: известно о погибших

По предварительным данным, жертвами происшествия стали два человека.
В Киеве на улице Пушкинской вечером 22 октября прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека.
Как сообщается на странице Киева Оперативного в Facebook, один житель столицы погиб на месте, а второй в карете скорой помощи по пути в больницу.
Предварительно известно, что причиной трагедии стала разорвавшаяся граната. На месте инцидента работаю сотрудники полиции и экстренные службы. Подробности трагедии пока не сообщаются.
"Проходящая мимо девушка получила осколочные ранения. Два парня сидели на ступеньках и крутили гранату", - сообщает правозащитник Алексей Малютин в Facebook.
В комментариях также пользователи указывают, что погибло в результате взрыва два ветерана АТО, а проходившая неподалеку девушка получила ранение.
Серйозний вибух щойно стався у центрі міста - за попередньою інформацією на вулиці Пушкінський внаслідок вибуху (деякі кажуть, що здетонувала граната) загинуло двоє осіб. Деталі вставнолюються.Опубликовано Киев Оперативный Вторник, 22 октября 2019 г.