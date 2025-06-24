Нужно ли праздновать Ивана Купала: священник четко объяснил

Священник дал ответ на вопрос о праздновании Ивана Купала, который может удивить многих.

https://glavred.info/life/nuzhno-li-prazdnovat-ivana-kupala-svyashchennik-chetko-obyasnil-10676003.html Ссылка скопирована

Почему Ивана Купала нельзя праздновать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что празднуют 24 июня христиане

Почему Ивана Купала не христианский праздник

С вечера 23 июня и до сегодняшнего дня, 24 июня в Украине многие празднуют Ивана Купала. Однако мало кто знает, можно ли этот день праздновать христианам. Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

В своем видео в TikTok он отметил, что церковь действительно празднует 24 июня, но не как Ивана Купала, а как Рождество Иоанна Крестителя. Главред узнал почему.

видео дня

Как пояснил священник, согласно церковному уставу такого праздника как Ивана Купала нет, это пережитки прошлого и его не нужно праздновать. А вот Рождество Иоанна Крестителя уже является церковным праздником, ведь Иоанн был пророком, праведным человеком, который служил Богу.

"День его сегодня церковь вспоминает и мы идем на службу божью в храм. Поэтому я не рекомендую христианам прибегать к каким-то купалам", - подчеркнул Филюк.

По его словам, праздник Ивана Купала остался от язычества, поэтому и не рекомендуется его праздновать со всей сопутствующей атрибутикой, как вот разведение огня.

Смотрите видео с объяснением священника:

Читайте также:

Кто такой Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред