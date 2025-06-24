Нужно ли праздновать Ивана Купала: священник четко объяснил

Вы узнаете:
- Что празднуют 24 июня христиане
- Почему Ивана Купала не христианский праздник
С вечера 23 июня и до сегодняшнего дня, 24 июня в Украине многие празднуют Ивана Купала. Однако мало кто знает, можно ли этот день праздновать христианам. Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.
В своем видео в TikTok он отметил, что церковь действительно празднует 24 июня, но не как Ивана Купала, а как Рождество Иоанна Крестителя. Главред узнал почему.
Как пояснил священник, согласно церковному уставу такого праздника как Ивана Купала нет, это пережитки прошлого и его не нужно праздновать. А вот Рождество Иоанна Крестителя уже является церковным праздником, ведь Иоанн был пророком, праведным человеком, который служил Богу.
"День его сегодня церковь вспоминает и мы идем на службу божью в храм. Поэтому я не рекомендую христианам прибегать к каким-то купалам", - подчеркнул Филюк.
По его словам, праздник Ивана Купала остался от язычества, поэтому и не рекомендуется его праздновать со всей сопутствующей атрибутикой, как вот разведение огня.
Смотрите видео с объяснением священника:
@o.filiuk1
Празднуют ли христиане Ивана Купала?♬ оригинальный звук - Алексей Филюк
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Кто такой Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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