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Лунный календарь на июль 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Сергей Кущ
24 июня 2025, 13:56
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Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.
Лунный посевной календарь на июль 2024
Лунный посевной календарь на июль 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие будут благоприятные дни в июле
  • Благоприятные дни для различных сфер

Лунный календарь на июль 2025 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Фазы Луны в июле 2025 года

Убывающая луна 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 июля

видео дня

Новолуние 23, 24, 25, 26 июля

Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31 июля

Полнолуние 9, 10, 11, 12 июля

Благоприятные дни в июле 2025 года

В июле 2025 года особенно удачными считаются следующие даты: 1, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 и 31 июля. Эти дни можно использовать для личного роста, деловой активности и восстановления внутренних ресурсов.

1–3 июля — отличное время для активного продвижения проектов, заложенных в дни новолуния. Постепенно наращивайте темп: как в работе, так и в интеллектуальных или физических занятиях.

6 и 8 июля — периоды повышенной продуктивности. Максимально сосредоточьтесь на главных задачах, избегая лишней суеты и отвлечений. Не забывайте чередовать работу с отдыхом.

15–17 июля — рекомендуется снизить темп и избежать переутомления. Подходит для завершения дел, наведения порядка и внутренней перезагрузки.

20 июля — день интуиции и самоанализа. Прислушайтесь к себе, подведите итоги и завершите незаконченные дела — это откроет путь к новым возможностям.

22–25 июля — время для отдыха, восстановления и внутреннего очищения. Благоприятны практики детокса, медитации и эмоциональной разгрузки.

27 июля — прилив энергии и выносливости. Используйте этот день, чтобы воплотить задуманное и сделать решительный шаг вперёд.

29–31 июля — подходящие дни для обучения, интересных встреч и расширения круга общения. Это хорошее время для обмена знаниями и поиска новых перспектив.

Благоприятные дни для различных сфер

  • Благоприятные дни для путешествий: 3, 6, 9, 11, 13, 16, 26, 31.

  • Благоприятные дни для новых начинаний: 5, 9, 15, 23, 26, 30, 31.

  • Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 3, 5, 15, 16, 23.

  • Благоприятные дни для творчества и спорта: 1, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31.

  • Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31.

  • Благоприятные дни для похода к врачу: 1, 5, 9, 11, 15, 16, 26, 31.

Неблагоприятные дни в марте 2025 года

В июле 2025 года астрологи отмечают несколько напряжённых дат, когда рекомендуется соблюдать осторожность и избегать чрезмерной активности. Это 10, 12 и 14 июля.

  • 10 и 12 июля — дни с повышенной эмоциональной чувствительностью и внутренней нестабильностью. В это время легко возникнут недопонимания и конфликты, поэтому важно контролировать свои реакции и избегать острых тем в общении. Постарайтесь снизить уровень стресса, сократить поток информации и отложить важные встречи или переговоры.
  • 14 июля — день, когда возможно ощущение упадка сил, переутомления и эмоционального опустошения. Могут обостриться склонность к самокритике и внутренним сомнениям. В этот период особенно важно заботиться о себе: обеспечьте себе полноценный отдых, высыпайтесь и избегайте перегрузок — как физических, так и психологических.

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