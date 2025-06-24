Лунный календарь на июль 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

Лунный календарь поможет определить, когда лучше всего отправиться в путешествие, начать новые проекты или уделить время себе.

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Лунный посевной календарь на июль 2024 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какие будут благоприятные дни в июле

Благоприятные дни для различных сфер

Лунный календарь на июль 2025 года предлагает вам уникальную возможность использовать благоприятные дни для достижения личных целей.

Фазы Луны в июле 2025 года

Убывающая луна 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 июля

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Новолуние 23, 24, 25, 26 июля

Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31 июля

Полнолуние 9, 10, 11, 12 июля

Благоприятные дни в июле 2025 года

В июле 2025 года особенно удачными считаются следующие даты: 1, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30 и 31 июля. Эти дни можно использовать для личного роста, деловой активности и восстановления внутренних ресурсов.

1–3 июля — отличное время для активного продвижения проектов, заложенных в дни новолуния. Постепенно наращивайте темп: как в работе, так и в интеллектуальных или физических занятиях.

6 и 8 июля — периоды повышенной продуктивности. Максимально сосредоточьтесь на главных задачах, избегая лишней суеты и отвлечений. Не забывайте чередовать работу с отдыхом.

15–17 июля — рекомендуется снизить темп и избежать переутомления. Подходит для завершения дел, наведения порядка и внутренней перезагрузки.

20 июля — день интуиции и самоанализа. Прислушайтесь к себе, подведите итоги и завершите незаконченные дела — это откроет путь к новым возможностям.

22–25 июля — время для отдыха, восстановления и внутреннего очищения. Благоприятны практики детокса, медитации и эмоциональной разгрузки.

27 июля — прилив энергии и выносливости. Используйте этот день, чтобы воплотить задуманное и сделать решительный шаг вперёд.

29–31 июля — подходящие дни для обучения, интересных встреч и расширения круга общения. Это хорошее время для обмена знаниями и поиска новых перспектив.

Благоприятные дни для различных сфер

Благоприятные дни для путешествий: 3, 6, 9, 11, 13, 16, 26, 31.

Благоприятные дни для новых начинаний: 5, 9, 15, 23, 26, 30, 31.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 3, 5, 15, 16, 23.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 1, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31.

Благоприятные дни для похода к врачу: 1, 5, 9, 11, 15, 16, 26, 31.

Неблагоприятные дни в марте 2025 года

В июле 2025 года астрологи отмечают несколько напряжённых дат, когда рекомендуется соблюдать осторожность и избегать чрезмерной активности. Это 10, 12 и 14 июля.

10 и 12 июля — дни с повышенной эмоциональной чувствительностью и внутренней нестабильностью. В это время легко возникнут недопонимания и конфликты, поэтому важно контролировать свои реакции и избегать острых тем в общении. Постарайтесь снизить уровень стресса, сократить поток информации и отложить важные встречи или переговоры.

— дни с повышенной эмоциональной чувствительностью и внутренней нестабильностью. В это время легко возникнут недопонимания и конфликты, поэтому важно контролировать свои реакции и избегать острых тем в общении. Постарайтесь снизить уровень стресса, сократить поток информации и отложить важные встречи или переговоры. 14 июля — день, когда возможно ощущение упадка сил, переутомления и эмоционального опустошения. Могут обостриться склонность к самокритике и внутренним сомнениям. В этот период особенно важно заботиться о себе: обеспечьте себе полноценный отдых, высыпайтесь и избегайте перегрузок — как физических, так и психологических.

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