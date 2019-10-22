Кровавый обвал в Дрогобыче: расставлены все точки над "i"

Обвал дома в Дрогобыче произошел из-за разрушения несущей стены подвала, узнали власти города.
В горсовет Дрогобыча Львовской области поступил технический отчет, в котором содержатся результаты подробного обследования жилого дома, часть которого обрушилась, и погибли восемь человек.
В отчете названа причина обвала - разрушение средней несущей стены подвала, говорится на сайте Дрогобычского горсовета.
В документе также указаны причины, по которым несущая стена могла разрушиться.
Обвал дома в Дрогобыче, возможные причины разрушения несущей стены подвала:
- Разрушение или проседание уложенного кирпича из-за низкой марки материалов, произошедшее вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола;
- Возможное вмешательство людей, которое могут подтвердить или опровергнуть судебные эксперты после разбора конструкций, которые обрушились.
Напомним, в Дрогобыче в ночь на 28 августа произошло обрушение подъезда 4-этажного жилого дома, спасатели нашли тела восьми человек. Сначала появилась информация, что часть дома могла обрушиться из-за взрыва бытового газа. После инцидента были задержаны и арестованы двое сотрудников местного коммунального предприятия.