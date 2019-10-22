Кровавый обвал в Дрогобыче: расставлены все точки над "i"

В Дрогобыче несущая стена дома могла разрушиться по нескольким причинам, сообщили местные власти / Фото drohobych-rada.gov.ua

В горсовет Дрогобыча Львовской области поступил технический отчет, в котором содержатся результаты подробного обследования жилого дома, часть которого обрушилась, и погибли восемь человек.

В отчете названа причина обвала - разрушение средней несущей стены подвала, говорится на сайте Дрогобычского горсовета.

В документе также указаны причины, по которым несущая стена могла разрушиться.

Обвал дома в Дрогобыче, возможные причины разрушения несущей стены подвала:

Разрушение или проседание уложенного кирпича из-за низкой марки материалов, произошедшее вследствие значительного увлажнения и отсутствия гидроизоляции и бетонного пола;

Возможное вмешательство людей, которое могут подтвердить или опровергнуть судебные эксперты после разбора конструкций, которые обрушились.

Напомним, в Дрогобыче в ночь на 28 августа произошло обрушение подъезда 4-этажного жилого дома, спасатели нашли тела восьми человек. Сначала появилась информация, что часть дома могла обрушиться из-за взрыва бытового газа. После инцидента были задержаны и арестованы двое сотрудников местного коммунального предприятия.