Обвал дома в Дрогобыче: суд отправил под домашний арест двух коммунальщиков

Обвал дома в Дрогобыче / Фото drohobych-rada.gov.ua

Дрогобычский горрайонный суд Львовской области отправил под домашний арест двух сотрудников коммунального предприятия, задержанных по делу обвала дома.

Решение было принято судом в пятницу, 30 августа. Мера пресечения избрана в виде домашнего ареста сроком на два месяца (с 6:00 до 21:00).

Полицейские сообщили им о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Санкции статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Читайте также"В ЖКХ столько чертей": после трагедии в Дрогобыче Зеленский потребовал аудит всех домовНапомним, в ночь на 28 августа также произошло обрушение в четырехэтажном жилом доме в г. Дрогобыч Львовской области. Из-под обломков извлечены тела восьми погибших. Сначала в ГСЧС заявили, что обрушение произошло в результате взрыва газа, впоследствии эту версию назвали маловероятной. В компании Львовгаз также отрицали, что взрыв газа мог быть причиной обрушения многоэтажки. В Дрогобыче 29 и 30 августа объявлен траур. Президент Украины Владимир Зеленский после трагедии в Дрогобыче заявил о необходимости провести аудит всех жилых домов в стране.