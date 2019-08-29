Трагедия в Дрогобыче: возросло число жертв обрушения дома

В Дрогобыче Львовской области под завалами обрушившегося подъезда четырехэтажного 4-подъездного жилого дома, по состоянию на 6.00 четверга, 29 августа, обнаружены тела восьми погибших.

"Под завалами обнаружены тела 8 погибших (из них один ребенок)", – сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по ЧС.

Спасатели продолжают активную фазу разбора завала строительных конструкций, (загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора).

Как рассказали в ГСЧС, спасатели непрерывно (посменно) проводят поисково-спасательные работы, в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала) и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших.

Подчеркивается, что к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчеты и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.

Напомним, в 2.46 28 августа в Дрогобыче произошел обвал подъезда 4-этажного жилого дома.

Прокуратура Львовской области открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Дрогобычского городского совета.

Все жители поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь (привлечено 4 психологи ГСЧС, предоставлена психологическая помощь 32 лицам) и решается вопрос об их временном расселении.