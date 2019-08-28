На Львовщине взрыв газа разрушил часть жилого дома: есть погибший и пострадавшие

Поисково-спасательные работы продолжаются / Фото пресс-службы ГосЧС

В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области произошел взрыв, по предварительной информации, бытового газа. В результате инцидента обрушилась стена четырехэтажного жилого дома.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, взрыв произошел в 02:46 по ул. Грушевского, 101. Спасатели уточняют, что произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж.

По состоянию на 6:05 под завалами обнаружен один погибший. Кроме этого 7 человек госпитализированы, среди них 3 ребенка. Подразделения ГосЧС спасли 5 человек, из них - 1 ребенок. Поисково-спасательные работы продолжаются.

На месте происшествия работают правоохранители и чрезвычайники, которые устанавливают обстоятельства инцидента и разбирают завалы. Следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог и работники других подразделений полиции устанавливают причину обрушения здания.

Напомним, 14 декабря 2018 года в Фастове прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме, были эвакуированы жильцы двух подъездов. Позже стало известно, что под завалами спасатели нашли тела двух погибших. Технический директор "Киевоблгаза" Руслан Писанко говорил, что на месте происшествия нет признаков взрыва бытового газа.