Взрыв в пятиэтажке в Фастове: СМИ назвали возможную неожиданную причину

В Фастове в пятиэтажке могли взорваться боеприпасы / kyivobl.dsns.gov.ua

Технический директор "Киевоблгаза" Руслан Писанко заявил, что в Фастове Киевской области на месте взрыва в многоквартирном 5-этажном жилом доме нет признаков взрыва бытового газа.

Для выяснения причины взрыва в пятиэтажке создана комиссия, в состав которой также входит представитель "Киевоблгаза", рассказал управленец в эфире телеканала НТН.

По данным источников канала, эпицентр взрыва был на 4-м этаже в одной из жилых комнат квартиры, члены комиссии не исключают, что взорвались боеприпасы.

"…в квартире, где прогремел взрыв, до утра отдыхала шумная компания", — поделились соседи.

Напомним, 14 декабря в Фастове прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме, были эвакуированы жильцы двух подъездов. Позже стало известно, что под завалами спасатели нашли тела двух погибших.