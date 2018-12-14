На Киевщине произошел взрыв в пятиэтажке: опубликованы фото

Взорвавшийся дом в Фастове / ГСЧС

В Фастове, что на Киевщине, произошел взрыв газа в пятиэтажном многоквартирном доме.

Соответствующее сообщение было опубликовано на странице горсовета в социальной сети Facebook в пятницу, 14 декабря. "По состоянию на 10:30 10 человек эвакуировано, есть один пострадавший. Жертв нет. В настоящее время продолжается эвакуация жильцов дома. На месте взрыва работают медики, спасатели, наряды полиции, спасатели-взpывотехники", − говорится в тексте.

Согласно данным, озвученным спикером Главка Нацполиции по Киевской области Николаем Жуковичем, была проведена эвакуация жильцов двух подъездов. Сейчас выясняются причины и иные обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве взорвался десятиэтажный дом.