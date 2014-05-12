В Николаеве взорвалась 10-этажка, есть пострадавшие: опубликованы фото

В понедельник, 12 мая в Николаеве произошел взрыв в доме по адресу Лазурная, 40.

Три верхних этажа 10-этажного жилого дома полностью снесло, пишет Преступности.нет.

По информации издания, взрыв произошел в третьем подъезде дома, пострадали все ближайшие квартиры. Обломками завалило вход в подъезд.

По свидетельству очевидцев, взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители домов, расположенных за несколько кварталов от места происшествия.

Сейчас на месте происшествия работают бригады спасателей, "скорой" медицинской помощи и милиции. Очевидцы сообщают, что медики вынесли пострадавших из дома, где произошел взрыв.

Спасатели тушат пожар на 10-м этаже дома – по предварительным данным, там могут находиться пожилые люди. Пожарные постоянно подают туда воду.

Местные жители находятся в шоковом состоянии: одна женщина пыталась попасть в дом, где произошел взрыв, но ее отвели в сторону. Вероятно, что в доме остались ее родственники.

По информации издания, взрыв был такой силы, что обломки жилого дома разлетелись на расстояние до 30 метров. В этом подъезде находится 45 квартир, в которых зарегистрировано 111 человек. В результате падения обломков дома пострадало несколько припаркованных возле него автомобилей.

В Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, предварительной причиной взрыва стала утечка, выхлоп бытового газа.

На данный момент дом обесточили и отключили от газа. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы у входа в подъезд, чтобы эвакуировать людей.

По словам начальника "скорой" помощи Николаева Андрея Самолойлова, в результате взрыва пострадал 10-месячный мальчик. Он гулял с мамой во дворе, когда произошел взрыв. Его с черепно-мозговой травмой доставили в детскую областную больницу.

Также с гипертоническим кризом госпитализирована пожилая женщина, которая проживает в этом доме, сообщают "Новости-N".

фото: Преступности.нет.