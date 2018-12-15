Взрыв в жилом доме в Фастове: спасатели нашли тела погибших

Из-под завалов были извлечены тела мужчины и женщин.
Под завалами многоэтажного дома в Фастове, в котором накануне произошел взрыв газа с последующим обрушением, спасатели нашли два трупа.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, тела мужчины и женщины были извлечены в 21:45.
Спасатели продолжают поисково-спасательные работы по разборке завала на 3-м этаже здания. К проведению поисково-спасательных работ привлечено 204 человека, 42 единицы техники и кинолог с собакой.
"У здания развернуто два пункта обогрева для питания и оказания психологической помощи пострадавшим. На месте работают наши психологи", - сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин.
Взрыв газа в Фастове: что происходит на месте аварииОпубликовано Информатор Киев Пятница, 14 декабря 2018 г.
Напомним, взрыв прогремел в городе Фастов Киевской области по улице Садовой, 10 около 9:20. Обвалилось три этажа, повреждено 27 квартир, в них проживали 63 человека. Известно, что эпицентр взрыва находился в одной из жилых комнат квартиры на 4-м этаже.