Смертельный взрыв в Дрогобиче: под завалами дома могут быть еще 5 человек

28 августа 2019, 11:26

Спасательные работы будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной.

Дрогобыч взрыв
Под завалами дома в Дрогобыче могут быть еще 5 человек / drohobych-rada.gov.ua

Под завалами жилого дома в городе Дрогобыч могут находиться еще пять человек, сказал во время брифинга заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Петр Коротинский.

"По оперативным данным, еще под завалами могут находиться пять человек, учитывая количество прописанных и возможное количество проживающих людей в этих квартирах. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно и будут осуществляться до окончательного выявления лиц, судьба которых остается неизвестной", - отметил он.

Как ранее Главред сообщал, в ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области произошел взрыв, в результате которого обрушилась стена четырехэтажного жилого дома - полностью разрушен второй подъезд, в котором было семь жилых квартир и помещение парикмахерской, которая была расположена в этом здании. 

Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.

Сейчас решается вопрос с поселением жильцов разрушенного дома в отеле. Уже к концу дня будет известно, можно ли в соседние подъезды дома пустить людей для ночлега, или все-таки здание - в аварийном состоянии. 

Читайте такжеНа Львовщине взрыв газа разрушил часть жилого дома: есть погибший и пострадавшиеНапомним, ранее произошла трагедия в Новосибирске - рухнула стена в строящемся здании. Уже известно о двух погибших – и это пока не окончательная цифра.

"Погибшие есть, точное число сказать не можем, но уже не менее двух", — сообщил в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

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