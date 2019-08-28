Взрыв жилого дома в Дрогобыче: появились данные о масштабах разрушения

Службы выясняют, могут жители из дома забрать свои вещи / Фото drohobych-rada.gov.ua

В ночь на 28 августа в Дрогобыче Львовской области произошел взрыв, в результате которого обрушилась стена четырехэтажного жилого дома - полностью разрушен второй подъезд, в котором было семь жилых квартир и помещение парикмахерской, которая была расположена в этом здании.

Как сообщает УНН, на данный момент решается вопрос с поселением жильцов разрушенного дома в отеле. Службы выясняют, могут жители из дома забрать свои вещи. Уже к концу дня будет известно, можно ли в соседние подъезды дома пустить людей для ночлега, или все-таки здание - в аварийном состоянии.

Пункт помощи пострадавшим организован в школе №16. Людей обеспечивают питанием.

"Сейчас этот квартал перекрыт, но соседним домам угрозы нет", - сообщили в пресс-службе горсовета.

Фото drohobych-rada.gov.ua

Фото drohobych-rada.gov.ua

Также начала работу эвакуационная комиссия, которая займется вопросами расселения жителей четырехэтажного жилого дома, в котором произошел взрыв. Правоохранители организовали охрану имущества в разрушенном доме.

Из семи пострадавших (2 взрослых и 5 детей) в результате обрушения дома троих отправили в областные медицинские учреждения, остальные госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу и находятся в среднем состоянии тяжести – люди получили комбинированные травмы. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Фото drohobych-rada.gov.ua

Фото drohobych-rada.gov.ua

Напомним, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шестерых человек. Есть двое погибших, личность первого погибшего устанавливают, семь человек пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства). Санкция статьи предусматривает от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, 28 августа в российском Новосибирске рухнула стена в строящемся здании. Уже известно о двух погибших – и это пока не окончательная цифра.