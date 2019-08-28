Трагедия в Новосибирске: при обрушении здания погибли уже два человека / Скрин с видео

В Новосибирске рухнула стена в строящемся здании. Уже известно о двух погибших – и это пока не окончательная цифра.

"Погибшие есть, точное число сказать не можем, но уже не менее двух", — сообщил в пресс-службе следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело.

Продолжается разбор завалов. На место трагедии вызвали кинологов.

Трагедия в Новосибирске: что случилось

Читайте такжеНа Львовщине взрыв газа разрушил часть жилого дома: есть погибший и пострадавшиеПо словам очевидца, обрушение стены случилось во время проведения строительных работ.

Площадь обрушения — 150 кв. м.

Трагедия в Новосибирске: жертвы и пострадавшие

Под завалами после обрушения стены на стройке в Новосибирске могут находиться до 12 человек.

Из них двое уже найдены мертвыми.

Одного строителя удалось спасти. Медики сейчас оказывают ему помощь.

К 9:50 утра живым из-под завалов достали еще одного рабочего.

Напомним, 14 декабря 2018 в Фастове прогремел взрыв в многоквартирном жилом доме, были эвакуированы жильцы двух подъездов. Позже стало известно, что под завалами спасатели нашли тела двух погибших. Технический директор "Киевоблгаза" Руслан Писанко говорил, что на месте происшествия нет признаков взрыва бытового газа.