Смертельный обвал в Дрогобыче: в полиции рассказали о задержанных

В Дрогобыче после обвала подъезда задержаны коммунальщики, сообщили в полиции / @mns.gov.ua

После смертельного обвала подъезда в городе Дрогобыч Львовской области правоохранители задержали двух сотрудников местного коммунального предприятия.

Задержаны двое местных жителей - 57-летний мужчина и 60-летняя женщина, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

После обвала подъезда в Дрогобыче начато производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 3 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства) Уголовного кодекса.

Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч обрушился подъезд 4-этажного жилого дома. По предварительным данным, в доме произошел взрыв бытового газа. Спасатели сообщили, что после обрушения подъезда были найдены тела восьми жертв.