Посевной календарь на июль 2025: что еще можно посадить

Важно знать благоприятные даты для работ в саду и на огороде.

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Посевной календарь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Благоприятные дни для посадки в июле 2025

Благоприятные дни для садовых работ в июле

В июле садово-огородные работы немного утихнут. Посевной календарь на апрель 2025 расскажет вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходить на огород и в сад.

Фазы Луны в июле 2025

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

видео дня

Убывающая луна 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 июля

Новолуние 23, 24, 25, 26 июля

Растущая луна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31 июля

Полнолуние 9, 10, 11, 12 июля

Посевной календарь на июль 2025 / Фото: Главред

Благоприятные дни для посадки в июле 2025

Лук на зелень (перо), лук-севок — 1, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 27, 28, 29

Редис, редька, дайкон — 1, 10, 14, 15, 16, 19, 27, 28, 29

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 14, 15, 16

Бахчевые — 10, 19

Лунный посевной календарь Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в июле 2025

Однолетние цветы — 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31

Двулетние и многолетние цветы — 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31

Луковичные и клубневые цветы — 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31

Комнатные растения — 1, 2, 4, 22, 27, 28, 29, 30, 31

Благоприятные дни для садовых работ в июле

Пересадка и пикировка растений — 1, 27, 28, 29

Прополка и прореживание растений — 10

Внесение минеральных удобрений — 5, 6, 10, 14, 15, 16

Внесение органических удобрений — 5, 6, 10, 14, 15, 16

Обрезка веток и побегов — 8, 9

Борьба с болезнями и вредителями — 5, 6, 8, 9, 10, 19, 22

Прививка деревьев и кустарников — Не рекомендуется

Заготовка и укоренение черенков — 1, 27, 28, 29

Заготовка семенного материала — 1, 27, 28, 29

Рыхление, окучивание, перекопка, культивация и другие работы возле корневой системы растений — 10

Уборка урожая, сбор семян — 19

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