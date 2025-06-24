"На парикмахера не хватило": неузнаваемая Клара Новикова вышла в свет с бокалом

Клару Новикову раскритиковали в сети за ее внешний вид и прическу.

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Клару Новикову высмеяли в сети / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как сейчас выглядит Клара Новикова

Где она появилась

Российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, но живет в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, появилась в странном виде и с бокалом вина в руке.

Как пишут российские пропагандисты, Новикова появилась на публичном мероприятии. Она пришла поздравить некоего Бориса Беленького, создателя премии "Хрустальная Турандот".

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Клара Новикова удивила внешним видом / Фото скриншот

По словам предательницы, актриса поделилась, что давно дружит с Беленьким, и приехала на мероприятие за два часа, чтобы успеть со всеми встретиться и пообщаться.

Невооруженным глазом видно, как сильно постарела артистка. К слову, она не частый гость публичных мероприятий. Комментаторы впрочем не оценили выхода артистки и даже раскритиковали ее внешний вид.

"Что на голове? На парикмахера денег не хватило", "Ходят бабульки по мероприятиям...лишь бы стакан опрокинуть", - пишут они.

Клару Новикову высмеяли в сети / Скриншот Стархит

Клара Новикова удивила внешним видом / Фото скриншот

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак, которая живет и работает в стране-оккупанте РФ, показала фото со своей единственной дочерью Софией. Певица опубликовала снимок, на котором видно, что Соня по росту догоняет маму.

Модель позировала в блестящем красном платье с глубоким вырезом и открытой спиной. Образ был дополнен элегантным пучком и естественным макияжем, подчеркнув красоту модели.

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Кто такая Клара Новикова? Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

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