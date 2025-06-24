"Меня ужасно пугали": Леся Никитюк показала, как выглядит через неделю после родов

Также Никитюк поделилась подробностями того, как протекала ее беременность.

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Леся Никитюк родила - ведущая рассказала, какой была ее беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Леся Никитюк показала, как выглядит ее тело через неделю после родов

Звезда поделилась своими страхами во время беременности

Чуть больше недели назад украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. Про беременность и рождение малыша она сообщила уже после того, как ее сын появился на свет, однако теперь в социальных сетях счастливая мама начинает более уверенно делиться подробностями жизни с ребенком.

К примеру, сегодня Леди Ле объявила о своем возвращении в Instagram-сторис, а чтобы оно было более эффектным показала, как выглядит ее тело через неделю после родов. Так на фото можно заметить, что животик еще не спал - Леся появилась в кадре в коротенькой пудровой ночной сорочке с глубоким декольте.

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Также Никитюк рассказала, что ее больше всего пугало во время беременности. В ее список вошли: "мамский" контент в социальных сетях, специфическая одежда для беременных, и рассказы ее мамы о том, что у нее может вырасти нос.

Впрочем, как отметила Леся Никитюк, многих неприятных моментов беременности ей удалось избежать. "Вес, растяжки, токсикоз, варикоз, все, что там дальше с окончанием на "-оз" и "-ой", меня не пугало. Аллилуйя! Поэтому этого и нет", - написала ведущая.

Леся Никитюк родила - ведущая рассказала, какой была ее беременность / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк родила - ведущая рассказала, какой была ее беременность / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк родила - ведущая рассказала, какой была ее беременность / instagram.com/lesia_nikituk

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Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

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